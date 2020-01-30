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Украина просит Запад помочь с реформой ее армии

Украина просит Запад помочь с реформой ее армии
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Усилить присутствие сил НАТО в Черном море также не помешало бы Киеву

Незалежная зазывает иностранных советников для участия в разработке программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2025 года. С таким призывом к западным партнерам обратился глава МИД страны Вадим Пристайко.

Министр отметил важность оказания Киеву консультативно-совещательной помощи при проведении оборонной реформы и развитии украинской армии.

Также пан Пристайко считает необходимым увеличить присутствие военно-морских сил стран НАТО в Черном море.

Обо всем этом глава внешнеполитического ведомства говорил на встрече с делегацией советников высокого уровня комитета реформ Минобороны Украины и ВСУ в Киеве.

Как сообщает УНИАН, те подтвердили готовность оказывать поддержку Незалежной, в том числе в урегулировании проблемных вопросов, связанных с нацбезопасностью страны.

В качестве советников в украинской армии выступают граждане США, Канады, Германии, Польши и Латвии. Делегация нагрянула в соборную, чтобы получить для НАТО информацию, как Киев справляется с реформированием ВСУ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Дайте хрошей. Нищеброды и попрошайки.
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Лох - это судьба.
Гость
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Гость
Ничего в колонии сами не могут, всегда хозяев зовут. Да и с хозяевами тоже ничего не могут.
Точняк!!!
Гость
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Ничего в колонии сами не могут, всегда хозяев зовут. Да и с хозяевами тоже ничего не могут.
Гость
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Даже латвии. Пришлют им надувную лодку и воздушный змей. Это половина армии этой переплюевки.
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