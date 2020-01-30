Борьба между демократами и республиканцами отодвинула Незалежную на второй план

Украина и ее новый руководитель Владимир Зеленский пали жертвами импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа в Киеве Курт Волкер в колонке для журнала Foreign Policy.

Свою статью экс-смотрящий по Незалежной назвал "Как Украина исчезла в тумане импичмента". По мнению Волкера, противостояние между Республиканской и Демократической партиями США привело к тому, что американцы забыли, насколько важно украинское государство для внешней политики Вашингтона.

Он называет Украину "колыбелью славянской цивилизации", "предшествовавшей Москве", а также "бастионом, защищающим от российской агрессии" и "потенциальным экономическим и агрокультурным двигателем". Поэтому она имеет огромное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, пишет американец.

Волкер полагает, что от успеха украинской государственности зависит, получится ли добиться перемен в России – превратить ее в мирную и благополучную демократическую страну, которая преодолеет нынешнюю "эпидемию авторитаризма, коррупции, агрессии по отношению к соседям", перестанет заниматься подрывной деятельностью в отношении союзников по НАТО и поддерживать какие-то режимы в мире.

"Поэтому для Соединенных Штатов и Украины трагедия состоит в том, что партизанская политика США, кульминацией которой стал продолжающийся процесс импичмента, оставила Украину и ее нового, настроенного на реформы президента Владимира Зеленского незащищенным и относительно изолированным. Это выгодно президенту России Владимиру Путину", – констатирует американский экс-куратор по Незалежной.

Волкер питает надежды на то, что визит в Киев госсекретаря США Майка Помпео, запланированный на 30-31 января, станет началом возрождения поддержки Вашингтона Украины, которая в последние месяцы "потеряла фокус и энергию".

Напомним, в прошлом году в разгар разбирательств Трампа со своими оппонентами выяснилось, что должность специального посланника США в Незалежной является слишком токсичной и, вероятно, будет упразднена.

