На Смоленской площади выразили сомнения в состоянии здоровья украинского истеблишмента

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала аморальными, преступными и запредельными слова президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны и начале массового уничтожения евреев. Об этом она заявила на традиционном брифинге в четверг, 30 января.

"И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране? Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", – цитирует ТАСС нашего дипломата.

Также представитель ведомства обратила внимание и на заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука, который объявил о том, что Гитлер и Сталин встречались во Львове.

"Вас чем там лечат? Вы вообще в своем все уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны?" – сказала с иронией Захарова.

Напомним, пан Зеленский в ходе своего визита в Польшу на памятные мероприятия по поводу освобождения концлагеря в Освенциме обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. По его словам, польский народ первым ощутил на себе "сговор тоталитарных режимов".

Что касается Кравчука, то этот деятель накануне неуклюже попытался оправдаться за свой спич о Сталине – информацию о его якобы поездке во Львов он почерпнул из газетных статей. Поэтому все претензии украинец перенаправил к СМИ.

