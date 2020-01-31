Киев заработает больше 7 миллиардов

Транзит российского газа в Европу через Украину подорожал на 2%. Об этом говорится в проекте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Украина повысила тариф с 1 января 2020 года. От нового контракта с "Газпромом", который был заключен в конце 2019 г., "Нафтогаз" заработает больше $7 млрд за пять лет. Об этом РБК сообщили близкие к компаниям источники.

Несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину снизились почти в полтора раза с прошлого года. Кроме того, если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, стоимость транзита вырастет до 45%, отметил источник.

Ставка по тарифу в новом контракте не будет меняться до его окончания в 2024 году.

Ранее Киев выдвинул условия для прямых поставок раза из России.