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Украина наживается на транзите российского газа

Украина наживается на транзите российского газа
Фото: AP
Киев заработает больше 7 миллиардов

Транзит российского газа в Европу через Украину подорожал на 2%. Об этом говорится в проекте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Украина повысила тариф с 1 января 2020 года. От нового контракта с "Газпромом", который был заключен в конце 2019 г., "Нафтогаз" заработает больше $7 млрд за пять лет. Об этом РБК сообщили близкие к компаниям источники.

Несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину снизились почти в полтора раза с прошлого года. Кроме того, если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, стоимость транзита вырастет до 45%, отметил источник.

Ставка по тарифу в новом контракте не будет меняться до его окончания в 2024 году.

Ранее Киев выдвинул условия для прямых поставок раза из России.

Карина СИРАЗОВА

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