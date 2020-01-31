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Украинцы потребовали от Москвы повлиять на Киев

Украинцы потребовали от Москвы наказать Киев
Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЕвросоюз впал в истерику из-за получения украинцами российских паспортов
Последние шаги Зеленского вызвали возмущение в Незалежной

Россия должна обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы наказать Украину за дискриминацию русского языка. К этому призвал киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, президент Владимир Зеленский на выборах воспользовался неприятием в обществе своего предшественника Петра Порошенко, а теперь движется его же курсом.

"Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но, если бы завтра состоялись выборы, я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я, много", – заявил эксперт в интервью "Взгляду".

Но украинцы сейчас доведены до той стадии, когда для них главное, чтобы не было хуже в бытовом плане, отметил Погребинский. И добавил, что, пока в дома подается тепло, жители Незалежной не будут стремиться к смене власти. Поэтому защищать права русскоязычных граждан и историческую правду обязана Москва.

"Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее, – предложил политолог. – Надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека, с которыми не может не считаться украинская власть".

Ранее Зеленский поддержал обвинения Польши о том, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять на чужом горбу в рай хотеть въехать !!!
Гость
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Нина С.
Вот так наши братья доводят ситуацию в своей стране до абсурда, а решать их проблемы потом должна Россия. Часть населения этой страны примет эту помощь, а другая часть опять будет на всех площадках мира вещать о вмешательстве в их "суверенное право" добивать своих сограждан? После всего пережитого в наших отношениях с момента распада Союза такие предложения, как бы искренни они не были, воспринимаются уже как провокация.
Не <цензура> на Погребинского, он один из немногих внятный и взвешенный мужик
Гость
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Гость
Россия не просчитывает ситуацию и загоняет себя в ловушку, оставаясь одна против всех. Объясню откуда у меня такое впечатление. Просмотрите видеозапись совещания руководителей стран СНГ. Путин комментирует разоблачительные документы времен ВОВ, все слушают молча и ни один не прокомментировал, не высказал свое мнение ни во время, ни после совещания до сих пор. Более того самый близкий наш сосед, друг и товарищ Лукашенко просто откровенно ЗЕВАЛ во время совещания. Все хотят остаться в стороне, дескать пусть Россия сама отдувается. Кинут они нас как кинули в свое время Россию "братушки" болгары
Кстати кто тут продвигает мысль о том что Россия одна ,а потому это проигрышная позиция это и есть те люди которые готовы продать себя в обмен на похлопывание по щеке какого нибудь заморского госпадина.. яТипичное поведение раба,который без хозяина в принципе неможет жить
Гость
Ответить
Гость
Россия не просчитывает ситуацию и загоняет себя в ловушку, оставаясь одна против всех. Объясню откуда у меня такое впечатление. Просмотрите видеозапись совещания руководителей стран СНГ. Путин комментирует разоблачительные документы времен ВОВ, все слушают молча и ни один не прокомментировал, не высказал свое мнение ни во время, ни после совещания до сих пор. Более того самый близкий наш сосед, друг и товарищ Лукашенко просто откровенно ЗЕВАЛ во время совещания. Все хотят остаться в стороне, дескать пусть Россия сама отдувается. Кинут они нас как кинули в свое время Россию "братушки" болгары
Лука зевал,и прозевал дешовый газ и почти бесплатную нефть...правда она не зависит от того сколько у тебя продажных союзнечков..Пора России перестать грезить что гдето есть союзники,нужно действовать исходя из СВОИХ интересов!!!Продавать нефть и газ подороже это в интересах России??А Лукашенко пусть с США закупает..
сэмэн
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а что скажет беня по этому вопросу.
Гость
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Гость
Что? Россия опять что-то должна? Решать внутриукраинские проблемы? А не на ли?
ага а ее опять обвинять что трамп плохой
Гость
Ответить
Россия не просчитывает ситуацию и загоняет себя в ловушку, оставаясь одна против всех. Объясню откуда у меня такое впечатление. Просмотрите видеозапись совещания руководителей стран СНГ. Путин комментирует разоблачительные документы времен ВОВ, все слушают молча и ни один не прокомментировал, не высказал свое мнение ни во время, ни после совещания до сих пор. Более того самый близкий наш сосед, друг и товарищ Лукашенко просто откровенно ЗЕВАЛ во время совещания. Все хотят остаться в стороне, дескать пусть Россия сама отдувается. Кинут они нас как кинули в свое время Россию "братушки" болгары
Нина С.
Ответить
Вот так наши братья доводят ситуацию в своей стране до абсурда, а решать их проблемы потом должна Россия. Часть населения этой страны примет эту помощь, а другая часть опять будет на всех площадках мира вещать о вмешательстве в их "суверенное право" добивать своих сограждан? После всего пережитого в наших отношениях с момента распада Союза такие предложения, как бы искренни они не были, воспринимаются уже как провокация.
Гость
Ответить
Что? Россия опять что-то должна? Решать внутриукраинские проблемы? А не на ли?
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