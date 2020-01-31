Последние шаги Зеленского вызвали возмущение в Незалежной

Россия должна обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы наказать Украину за дискриминацию русского языка. К этому призвал киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, президент Владимир Зеленский на выборах воспользовался неприятием в обществе своего предшественника Петра Порошенко, а теперь движется его же курсом.

"Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но, если бы завтра состоялись выборы, я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я, много", – заявил эксперт в интервью "Взгляду".

Но украинцы сейчас доведены до той стадии, когда для них главное, чтобы не было хуже в бытовом плане, отметил Погребинский. И добавил, что, пока в дома подается тепло, жители Незалежной не будут стремиться к смене власти. Поэтому защищать права русскоязычных граждан и историческую правду обязана Москва.

"Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее, – предложил политолог. – Надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека, с которыми не может не считаться украинская власть".

Ранее Зеленский поддержал обвинения Польши о том, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР.