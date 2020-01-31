Евросоюз впал в истерику из-за порядка выдачи в России паспортов украинцам
Власти Евросоюза не признают законными российские паспорта, выданные украинским гражданам в Донбассе. Об этом заявили представители ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Они призвали последовать их примеру всех участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе – не входящих в ЕС.
"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", – цитирует заявление "Укринформ".
Из этого заявления следует, что европейцев возмутила предоставленная Россией возможность получать паспорта в облегченном режиме, без длительных бюрократических проволочек. Поскольку сама возможность получения украинцами российского гражданства существовала и ранее, как и для приезжих из других государств.
При этом важно отметить, что на территории Донбасса никакие документы РФ не выдаются. Для их оформления украинцы едут на территорию России, преимущественно в Ростовскую область.
Президент РФ Владимир Путин весной 2019 г. подписал указ, предоставляющий возможность украинцам, проживавшим до 2014 г. в Донбассе и Крыму, получить российское гражданство в упрощенном порядке. В результате количество желающих стать россиянами выросло вдвое.
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