Националистов Незалежной взбудоражило предложение Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разочаровал местных радикалов. Как оказалось, он не в курсе акций, которые они готовят, и поэтому ему приходится "пастись в задних рядах", пока другие политики задают тон на мировой арене. На это указала известная националистическими взглядами украинская детская писательница Лариса Ницой.

Она припомнила, что лидер Незалежной не смог ничего ответить на инициативу президента Польши Анджея Дуды о памятных мероприятиях в честь польского деятеля Юзефа Пилсудского и ярого украинского националиста Симона Петлюры, воевавших против русских.

"Если бы Зеленский знал, что сейчас происходит в украинском культурном мире – что украинцы уже делают, пока другие предлагают; и если бы Зеленский имел смелость, он бы мог, усмехнувшись, снисходительно махнуть ручкой и сказать Дуде: "А наша "Киевская опера" уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", – написала Ницой в Facebook.

По ее словам, сценарий спектакля сочинила она сама вместе с мужем – историком Андреем Ницоем. Литератор, кстати, не скрыла неудовольствия, что украинская пресса до сих пор не анонсировала будущую премьеру.

Ранее писательница рассказала об ужасах, которые пережила, когда оказалась в такси с русскоязычным водителем и назвала "быдлом" соотечественников, которые слушают русскую попсу,.