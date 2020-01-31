Артистка не должна представлять Незалежную на Евровидении, считают в Сети

На Украине осудили певицу Екатерину Гуменюк, более известную как Ассоль, за использование русского языка. Она представила песню не на национальном языке, чем вызвала негодование пользователей Сети.

Артистка выступит в первом полуфинале национального отбора на "Евровидение" с песней "Save it". Представляя композицию, певица рассказала, что она посвящена нашей планете и тому, как важно ее беречь. Ролик был опубликован на странице телеканала "СТБ" в Facebook. А говорила девушка не на украинском, а на русском языке, что не понравилось интернет-пользователям.

"Снова от Украины человек, который не знает украинского. Позор!", "Сколько она заплатила, чтобы петь в нацотборе? Почему по-русски говорит? Стыд! Она ни одного слова по-украински не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе!" – написали в комментариях к видео.

Однако не все согласились с такой позицией, нашлись те, кто поддержал артистку "Не нужно дискриминировать человека. Имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно".

В Незалежной активно проходит тотальная украинизация всех общественных сфер жизни. Так, ранее органы власти, учебные заведения и многие другие учреждения обязали использовать только государственный язык. Несмотря на это, большинство украинцев все-таки выбирают русский, особенно для повседневного общения.