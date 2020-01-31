Жители Незалежной готовят газовые бунты

В Житомирской области Украины возмущенный народ устроил массовую акцию протеста. Возле управления газового хозяйства развели костер, в который недовольные бросали счета за услугу по доставке газа в дома. Митингующие уверены, что власти их просто обманули – заявили невысокую цену на газ и тут же выдали вторую платежку с ценой за доставку топлива по трубам.

Возмущение граждане выплескивают на разных площадках. Даже в комментариях на странице президента Незалежной под новостями, совсем не имеющими отношения к коммунальной политике. Речь идет об этом хитром разделении платежек:

"Получила платежку, за газ оплата 174 грн, за доставку 221,82 грн. Живу в своем доме, трубы прокладывали свои и за мой счет", – написала Любовь Киселева.

"Власть лихорадочно ищет деньги, чтобы залатать дыры в бюджете, как всегда, за деньги населения", – высказался Виктор Осадчук.

На других сайтах люди предлагают действовать радикально: "Не писульки надо палить, а Верховную Раду", "Чучело Коболева сделать и сжечь", "Поддерживаю, хватит терпеть вымогательство!", цитирует комментарии "Главред".

Впрочем, находятся и те, кто напоминает украинцам, как они дошли до такой жизни. "Непонятно, что не нравится. Хотели как в Европе - получите, распишитесь", "Цэ Европа же!" – приводит мнение читателей "Царьград".

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков публично выругался, получив квитанцию за газ.