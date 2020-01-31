Концерт звезды в Киеве сорвали

Служба безопасности Украины запретила Валерию Сюткину въезд в Незалежную.

Запрет был введен из-за того, что Сюткин высказался о "целесообразности" воссоединения Крыма с Россией в эфире одного из телеканалов, сообщается в телеграм-канале СБУ.

В ведомстве уточнили, что подобные решения принимаются в том случае, если действия иностранца несут угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, поездки в Незалежную может запретить не только СБУ, но и украинские пограничники. Это ведомство обращает внимание на случаи, когда якобы нарушались правила пересечения границ Украины. Сюткин запланировал концерт в Киеве 27 апреля, напоминает телеканал "360".

В черный список украинской Службы безопасности попали многие российские звезды. Решение о запрете выступлений в свое время приняла Верховная рада. Среди тех, кто не может поехать в Незалежную – родившаяся в Киеве Наташа Королева. Певица даже обращалась с просьбой к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Звезда мечтает навестить могилу бабушки, похороненной на Украине.