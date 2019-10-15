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"Со слезами на глазах": Королева в истерике молит Зеленского о прощении

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица мечтает вернуться на родину

Певица Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въехать на территорию Незалежной, где она родилась.

Артистка разместила пост в Instagram с видеообращением своей бабушки, которая высказывается по поводу того, что к ней не пускают внучку. Видео было снято несколько лет назад, по словам Королевой, спустя неделю бабушка умерла. В посте певица выразила сожаление в связи с тем, что из-за запрета она не может посетить могилу бабушки.

"К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди!",

отмечает Королева, сообщив, что направила письмо на имя Владимира Зеленского, в надежде на отмену "позорного приговора" предыдущей власти.

"Сердце разрывается, ведь бабушки только живут такими встречами", "Бабушке светлая память", "Как так можно беспощадно распоряжаться жизнью людей!", "Очень сочувствую тебе, Наташенька", " Смотрела со слезами на глазах", "Бедная женщина. Я так же не смогла поехать к родному брату на похороны",

– поддержали подписчики певицу.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Королевой в октябре 2016 года на пять лет. Исключение было сделано лишь в 2017 году, чтобы певица смогла отправиться на похороны бабушки.

Карина СИРАЗОВА
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