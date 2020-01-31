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Зеленский выдвинул Трампу ультиматум

Зеленский выдвинул Трампу ультиматум
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shealah Craighead/White House/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленского тайно подкармливают колбасой и конфетами
Украинский лидер готов отправиться за океан только при одном условии

Шестой президент Украины Владимир Зеленский своему американскому коллеге: он нанесет визит в США, только если будет располагать выгодными переложениями от заокеанского государства.

Впрочем, достигнутые договоренности, отметил украинский лидер, должны устраивать обе стороны. В этом случае он без лишних метаний отправится в "политическое путешествие".

"Я готов ехать завтра", – пообещал Зеленский (цитата по REGNUM).  

Однако он не собирается превращаться в своего предшественника Петра Порошенко, который исколесил по поводу и без весь мир, уточняет "Интерфакс". Кроме того, глава соседнего государства признался в недостатке опыта, поэтому каждый свой шаг обсуждает с главой МИД Незалежной Вадимом Пристайко. 

Данные заявления Владимир Александрович сделал сегодня, 31 января, в Киеве на пресс-брифинге с госсекретарем США Маком Помпео. Тот, в свою очередь, отметил, что Зеленский сможет перелететь океан, когда это удобно будет Вашингтону.

Пользуясь случаем, гарант попросил своего собеседника прислать специальных представителей по вопросам урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и "деоккупации" Крыма, сообщает "Интерфакс-Украина". Напомним, ранее США избавились от спецпосланника по Украине. Оказалось, что найти кандидата на эту должность не так-то просто. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У России все ультиматумы кончились в Крыму...
Гость
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Главнокомандующий недостраны Бандерландии комик Зе ставит условия Трампу??? Чудеса в решете! Вальцман мотался по миру с протянутой рукой, а Зе поедет туда, где пообещают дать!!!
Гость
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Зеленский может! Путину - слабо!
IC
Ответить
"попросил своего собеседника прислать специальных представителей"
Хохол останется рабом
Взобравшись даже на вершину мира...
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