Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Зеленского тайно подкармливают колбасой и конфетами

Зеленского тайно подкармливают колбасой и конфетами
Владимир Зеленский. Фото: Zygimantas gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Лидера Незалежной секретными тропами посещают просители благ и постов

К Владимиру Зеленскому регулярно наведываются бывшие его коллеги по студии "Квартал 95", предприниматели, судьи, а также соратники экс-главы соборной Виктора Януковича. Все эти ленинские "ходоки" прямо средь бела дня тайно, как им кажется, приходят в Офис президента Украины, который расположен на Банковой улице в центре Киева, с презентами – колбасой и конфетами.

Об этом говорится в расследовании американского "Радио Свобода" и местного телеканала "UA: Первый".

Так, 8 октября журналисты зафиксировали поход к президенту концертного директора "Квартала 95" Мику Фаталова, объяснившего свой визит поисками игроков для футбольной команды. В этом же месяце к пану Зеленскому наведался тренер телепроекта "Лига смеха" Сергей Сивохо, который ровно через три дня был назначен советником секретаря СНБО. Между тем, представителям СМИ бывший кавээнщик тогда заявил, что встречался с Владимиром Александровичем как с товарищем, а не лидером нации.

В декабре в ОП забежал режиссер сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко. По его словам, он встречался с министром культуры и вообще пришел за консультацией, пишут исследователи.

Как утверждают авторы статьи, многие посетители Банковой идут не с пустыми руками, а с набором еды. Например, депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Соломчука вместе с его помощниками застукали у порога офиса Зеленского с корзинами, в которых лежали графины, по два батона колбасы и по коробке конфет. Парламентарий сообщил, что нес продукты себе. Однако с подобным набором еды приезжали и люди из окружения еще одного депутата от "СН" – Михаила Радуцкого.

Пока журналисты гадают, ест ли пан Зеленский колбасу из корзин "ходоков", его ярый оппонент Петр Порошенко с фракцией "Европейская солидарность" требует от Счетной палаты разобраться, на какие средства бывший комик совершил секретный вояж в Оман в новогодние каникулы.

В своем запросе "ЕС" отмечает, что скандальный отдых с семьей окружение президента "пытается замаскировать под "рабочий визит за собственный счет"". Стану пана Порошенко трудно представить, что Зеленский за свой счет взял в путешествие госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других сотрудников.

"Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за средства налогоплательщиков", – цитирует Telegram-канал "Цибуля" порошенковцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей