Зеленского тайно подкармливают колбасой и конфетами
К Владимиру Зеленскому регулярно наведываются бывшие его коллеги по студии "Квартал 95", предприниматели, судьи, а также соратники экс-главы соборной Виктора Януковича. Все эти ленинские "ходоки" прямо средь бела дня тайно, как им кажется, приходят в Офис президента Украины, который расположен на Банковой улице в центре Киева, с презентами – колбасой и конфетами.
Об этом говорится в расследовании американского "Радио Свобода" и местного телеканала "UA: Первый".
Так, 8 октября журналисты зафиксировали поход к президенту концертного директора "Квартала 95" Мику Фаталова, объяснившего свой визит поисками игроков для футбольной команды. В этом же месяце к пану Зеленскому наведался тренер телепроекта "Лига смеха" Сергей Сивохо, который ровно через три дня был назначен советником секретаря СНБО. Между тем, представителям СМИ бывший кавээнщик тогда заявил, что встречался с Владимиром Александровичем как с товарищем, а не лидером нации.
В декабре в ОП забежал режиссер сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко. По его словам, он встречался с министром культуры и вообще пришел за консультацией, пишут исследователи.
Как утверждают авторы статьи, многие посетители Банковой идут не с пустыми руками, а с набором еды. Например, депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Соломчука вместе с его помощниками застукали у порога офиса Зеленского с корзинами, в которых лежали графины, по два батона колбасы и по коробке конфет. Парламентарий сообщил, что нес продукты себе. Однако с подобным набором еды приезжали и люди из окружения еще одного депутата от "СН" – Михаила Радуцкого.
Пока журналисты гадают, ест ли пан Зеленский колбасу из корзин "ходоков", его ярый оппонент Петр Порошенко с фракцией "Европейская солидарность" требует от Счетной палаты разобраться, на какие средства бывший комик совершил секретный вояж в Оман в новогодние каникулы.
В своем запросе "ЕС" отмечает, что скандальный отдых с семьей окружение президента "пытается замаскировать под "рабочий визит за собственный счет"". Стану пана Порошенко трудно представить, что Зеленский за свой счет взял в путешествие госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других сотрудников.
"Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за средства налогоплательщиков", – цитирует Telegram-канал "Цибуля" порошенковцев.
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