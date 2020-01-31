Киев обнаружил "колонизацию" Крыма
Россия карательными методами вытесняет из Крыма "проукраински настроенных людей". Об этом заявил прокурор мифической Автономной Республики на полуострове Игорь Поночовный.
Он запел старую песню о главном, которую с момента референдума в 2014-ом и вхождения региона в состав России разные украинские постмайданные деятели исполняют с завидной регулярностью.
По его словам, российское руководство проводит политику "колонизации" и пытается заместить крымчан "населением из других регионов" РФ. Пан Поночовный утверждает, что такими действиями Москва якобы хочет изменить демографический состав Крыма.
Прокурор сообщил, что правоохранители Незалежной направили уже седьмое письмо в Международный уголовный суд. В Киеве питают надежды, что переданные материалы станут базисом для расследования МУС, причем прямо в 2020 году.
"По состоянию на конец 2019 г. количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма уже превысило 42 895 человек. Но, по неофициальным данным правозащитных организаций, количество таких людей может составлять 100 тысяч", – цитирует "Интерфакс-Украина" данные, приведенные украинским юристом Виталием Набухотным, который участвует в подготовке информации для МУС.
В свое время занимавший пост главы МИД Павел Климкин, комментируя упрощенную форму получения гражданства РФ для жителей Донбасса, заявлял, что Москва это делает для того, чтобы заселить бескрайние просторы Сибири украинцами и улучшить демографию. Также Россия якобы заменяет население Крыма.
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