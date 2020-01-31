На повестке дня - танки, артиллерия, ракеты "Калибр"

Чтобы воскресить СССР, Россия может объявить незаконным его распад в 1991 году. И после этого Москва развяжет войну на тех территориях, которые раньше были под контролем Советского Союза. Такой прожект зародился в больном мозгу известного скандальными выпадами на разных брифингах в российской столице украинского журналиста Романа Цимбалюка.

В ярких красках в видеоблоге на YouTube-канале он разрисовал, как РФ достигнет своей цели.

"Если какой-нибудь районный суд Российской Федерации примет решение о том, что распад СССР был незаконным, то это, по сути, – юридическое обоснование для того, чтобы ситуацию отмотать назад. А сделать это можно только одним способом – ну, методом бомбежек и артиллерийских ударов. Примерно так, как в Донбассе", – заявил украинец.

По мнению пана Цимбалюка, сначала Россия "начинает симпатизировать", правда, не уточняет кому, а затем пускает в ход танки и артиллерию. При этом журналист почему-то ссылается на некие образовательные процессы от нашего президента Владимира Путина.

Так что же далее?



"Но, если все вернуть, как было до 1991 года, то, очевидно, – авиация и современные ракеты "Калибр". И не только, их много. И Владимир Владимирович время от времени о них рассказывает", – подчеркнул пан Цимбалюк.

Пользователи издания "Обозреватель" в комментариях под этой статьей предположили, что у автора видеоблога есть проблемы со здоровьем (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Если исходить из словоблудия наркуши ЦымбаГлюка – Зе уже отмотал историю до сентября 39-го. Теперь Пшеки вправе требовать земли оттяпанные Тимошенко и Хрущевым силами Украинского Фрон та", "Ночной горшок с ушами уже перешел с алкоголя на дурь! хотя с другой стороны, знает какую субстанцию надо наваливать в уши ш"ум"ерам!", "Такое ощущение, что Темнейший дня не может провести, чтобы не позвонить ушастому и не рассказать о своих планах. Х*хлы, вам самим не смешно?".

Ранее пан Цимбалюк уже "залезал" в голову Путина и уверял, что президенту РФ необходим во главе Незалежной такой лидер, который бы "висел на волоске" у власти, чтобы под ним шаталось кресло, а в случае чего, тот побежал бы просить помощи у братского соседа.

