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Москва придумала план возрождения Советского Союза

Москва придумала план возрождения Советского Союза
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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На повестке дня - танки, артиллерия, ракеты "Калибр"

Чтобы воскресить СССР, Россия может объявить незаконным его распад в 1991 году. И после этого Москва развяжет войну на тех территориях, которые раньше были под контролем Советского Союза. Такой прожект зародился в больном мозгу известного скандальными выпадами на разных брифингах в российской столице украинского журналиста Романа Цимбалюка.

В ярких красках в видеоблоге на YouTube-канале он разрисовал, как РФ достигнет своей цели.

"Если какой-нибудь районный суд Российской Федерации примет решение о том, что распад СССР был незаконным, то это, по сути, – юридическое обоснование для того, чтобы ситуацию отмотать назад. А сделать это можно только одним способом – ну, методом бомбежек и артиллерийских ударов. Примерно так, как в Донбассе", – заявил украинец.

По мнению пана Цимбалюка, сначала Россия "начинает симпатизировать", правда, не уточняет кому, а затем пускает в ход танки и артиллерию. При этом журналист почему-то ссылается на некие образовательные процессы от нашего президента Владимира Путина.

Так что же далее?

"Но, если все вернуть, как было до 1991 года, то, очевидно, – авиация и современные ракеты "Калибр". И не только, их много. И Владимир Владимирович время от времени о них рассказывает", – подчеркнул пан Цимбалюк.

Пользователи издания "Обозреватель" в комментариях под этой статьей предположили, что у автора видеоблога есть проблемы со здоровьем (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Если исходить из словоблудия наркуши ЦымбаГлюка – Зе уже отмотал историю до сентября 39-го. Теперь Пшеки вправе требовать земли оттяпанные Тимошенко и Хрущевым силами Украинского Фрон та", "Ночной горшок с ушами уже перешел с алкоголя на дурь! хотя с другой стороны, знает какую субстанцию надо наваливать в уши ш"ум"ерам!", "Такое ощущение, что Темнейший дня не может провести, чтобы не позвонить ушастому и не рассказать о своих планах. Х*хлы, вам самим не смешно?".

Ранее пан Цимбалюк уже "залезал" в голову Путина и уверял, что президенту РФ необходим во главе Незалежной такой лидер, который бы "висел на волоске" у власти, чтобы под ним шаталось кресло, а в случае чего, тот побежал бы просить помощи у братского соседа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ура великой России!!! Ура Темнейшему!!! Весь мир срёться от одной мысли что Темнейший захочет вернуть кусочек своей землицы!!! <цензура> ниц пред новым Богом!!!
Да чего уж там СССР? А не замахнуться ли нам на Российскую, понимаете ли, нашу Империю?
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А в неё, как известно, входили территории не только СССР, но и часть Польши и Финляндия...
Гость
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Россия это террористическая организция,
Маскирующаяся под государство.
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, <цензура> и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.. .
Гость
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На зоне как на зоне. европейские ценности, права человека, мир и демократия – для России это пустой звук. Они , россияне, говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды.(В России хотят, чтобы в новой Конституции были закреплены нормы, которые позволят регионам Украины и Беларуси войти в состав РФ.
Об этом заявил лидер общественной организации "Украинцы России", политолог Богдан Безпалько, который стал членом комиссии по внесению изменений в российскую Конституцию, пишут росСМИ.
У каждого фюрера - свой аншлюс. В ХХ ст. был у гитлера, в ХХI - у путлера
Гость
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Это, конечно- бред! Кишка тонка у РФии: подличать, из- под тишка гадить, как в Молдавии- Грузии- Украине- Сирии- ДА, но, как только Лилипутлер попытается начать что- то серьезное, ему тут же укажут его место на паРАШЕ. Слаб в коленках карлик: это ему не мультики показывать. НАТО его нагнет в одну секунду!
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