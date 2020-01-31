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Горбачев ткнул носом Зеленского в историю героизма его деда

Горбачев ткнул носом Зеленского в историю героизма его деда
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-руководитель СССР призвал политиков не марать память об отдавших жизни в борьбе с фашизмом

Заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз наравне с Третьим рейхом виноват в начале Второй мировой войны и развязывании холокоста, выглядит странным и "просто поразительным".

Так оценил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев спич украинца в ходе его визита в Польшу на памятные мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Освенцим. Там он объявил, что польский народ первым почувствовал "на себе сговор тоталитарных режимов".

"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", – цитирует РИА "Новости" последнего руководителя советского государства.

Горбачев уверен, что лучшим ответом на подобные заявления накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой станет памятное чествование тех, кто "вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы". Он констатировал, что у России "есть, что сказать".

Вчера пассаж пана Зеленского оценила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала слова главы Незалежной аморальными, преступными и запредельными, "они являются откровенным предательством истории своего же народа".

Напомним, дед действующего украинского президента Семен Иванович Зеленский в годы войны был командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии.

В начале 1944-го он вместе с сослуживцами уничтожил до 15 солдат и немецких офицеров. Его взвод отбил четыре атаки и занял трофейный склад. До конца войны был награжден двумя орденами Красной звезды, боевой путь закончил в звании лейтенанта гвардии, сообщила в прошлом году "Страна.ua"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость Гость
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Гость
Не надо смешивать подвиг воинов и политику кремлевских изуверов. Одни отдавали жизни за свободу, другие эту свободу отбирали. И не только у своего народа, но и у всех "освобожденных". А Горби просто в старческом маразме. Ну а машка - просто трамвайная хамка.
что ж ты все о себе да о себе..
Гость
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то что меченый иуда, не отменяет факта главной роли СССР в победе над нацистами
Гость
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Не надо смешивать подвиг воинов и политику кремлевских изуверов. Одни отдавали жизни за свободу, другие эту свободу отбирали. И не только у своего народа, но и у всех "освобожденных". А Горби просто в старческом маразме. Ну а машка - просто трамвайная хамка.
Гость
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Да он просто дурак,тут и обсуждать нечего.
Гость
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Горбачева в президенты.
Гость
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И вот таких тупиц- в президенты..,Да, что творится в этом мире?
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