Президенту напомнили, что властью в стране является народ

Украину ждет свержение власти, если Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" попытаются сделать еще что-либо для узаконивания продажи земли. Такое заявление в эфире телеканала "112" сделал оппозиционный депутат Вадим Рабинович.

По словам парламентария, он не призывает насильно свергнуть власть, но напоминает, что народ является хозяином страны по Конституции. Рабинович подчеркнул, что нужно лишь "сто тысяч человек ну улице", которые выйдут "по зову сердца".

Политик напомнил, что члены его фракции сумели добиться снижения максимальной площади земли, разрешенную для продажи одному лицу. Эта цифра снизилась с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров. Депутат предположил, что голосование по этому закону может состояться на следующей неделе.

Напомним, 17 декабря в Киеве и ряде других регионов страны прошли протесты против принятия закона о продаже земли. В результате столкновений в столице пострадали 17 представителей правоохранительных органов. Двоих госпитализировали.

Сегодня власти Украины подготавливают земельную реформу, благодаря которой удастся открыть рынок земли. Как предполагается, закон заработает осенью следующего года. Граждане в большинстве своем против этой реформы, мотивируя свое несогласие страхом скупки территорий иностранцами и олигархами. Президент Зеленский пообещал, что вынесет этот вопрос на референдум.

Ранее сообщалось, что бывшие коллеги президента Украины по студии "Квартал 95" регулярно посещают его, принося ему наборы еды.