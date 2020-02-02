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Тимошенко прилюдно поглумилась над Зеленским

Тимошенко прилюдно поглумилась над Зеленским
Юлия Тимошенко. Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик призвала избавить Украину от "Зе-невежества"

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поместила в соцсетях объявление о продаже партии президента страны Владимра Зеленского "Слуга народа".

"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", – заявила Тимошенко в Facebook.

Она отметила, что деньги от продажи не погасят долги Незалежной, но зато избавят страну от "Зе-невежства" и "Зе-цинизма".

Накинулась Тимошенко на Зеленского и его соратников после того, как нардеп от партии президента Евгений Брагар посоветовал пожилой украинке с пенсией в 5 тыс рублей продать собаку, чтобы погасить задолженность по коммунальным платежам. Правда, позже Брагар извинился за свои слова, а в "Слуге народа" отметили, что не одобряют его высказывания.

В комментариях к посту Тимошенко интернет-пользователи возмутились произошедшим, подчеркнув, что Зеленский не обращает внимания на подобные инциденты.

"Это 95 квартал", "Теперь, надеюсь, вы поняли, кого мы выбрали---и Зеленского это все устраивает!!! (только не надо плакаться, что этого он не понимает)", "Пора выгонять эту зеленую саранчу", "95 квартал клоун", – ужаснулись жители Незалежной. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
евреи не поделили свиноферму и свиней
капительман (и компания) против пианиста (и студии 95)
(чужие против хищника)
уже попкорн не лезет а цирк все продолжается
алле,гараж,вы не устали еще?
Гость
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Сами выбрали президента-клоуна, а теперь возмущаются! Они не знали чья он марионетка?
Гость
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И, что самое главное, вы говорите что хотите, хоть уср... Зеленский не будет ничего менять. Он не будет делать больно своему собрату предшественнику. У них все за одного и один за всех...
сэмэн
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а что вы хотите. играть причинным местом на музинструменте вот дело.
Гость
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Не читал, но осуждаю.
Нина С.
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Как вы ребята не садитесь, а .....................!
Гость
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Не страна а 95 квартал
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