Политик призвала избавить Украину от "Зе-невежества"

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поместила в соцсетях объявление о продаже партии президента страны Владимра Зеленского "Слуга народа".

"У меня есть объявление: "Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", – заявила Тимошенко в Facebook.

Она отметила, что деньги от продажи не погасят долги Незалежной, но зато избавят страну от "Зе-невежства" и "Зе-цинизма".

Накинулась Тимошенко на Зеленского и его соратников после того, как нардеп от партии президента Евгений Брагар посоветовал пожилой украинке с пенсией в 5 тыс рублей продать собаку, чтобы погасить задолженность по коммунальным платежам. Правда, позже Брагар извинился за свои слова, а в "Слуге народа" отметили, что не одобряют его высказывания.

В комментариях к посту Тимошенко интернет-пользователи возмутились произошедшим, подчеркнув, что Зеленский не обращает внимания на подобные инциденты.

"Это 95 квартал", "Теперь, надеюсь, вы поняли, кого мы выбрали---и Зеленского это все устраивает!!! (только не надо плакаться, что этого он не понимает)", "Пора выгонять эту зеленую саранчу", "95 квартал клоун", – ужаснулись жители Незалежной.