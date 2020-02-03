Глава Незалежной отказался от денег, предложенных иранскими властями

Выделенная Ираном компенсация семьям украинцев, погибших при крушении украинского самолета близ Тегерана, слишком мала, чтобы на нее соглашаться. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

По его словам, от Украины родственники жертв крушения уже получили по 200 тыс. грн (менее $8 тыс.), а Иран был готов перечислить в десять раз больше.

"Они предложили сразу 80 тысяч долларов семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато", - отметил президент в интервью ТСН.

Он пояснил, что в некоторых семьях погибший был единственный кормильцем, жена не работала, а ребенку нужно в институт поступать, и $80 тыс. (более 2 млн грн) в таком случае – мизерная сумма. "Конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - гарантировал Зеленский.

Украинский "Боинг 737" рухнул 8 января 2020 г. через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана, напоминает URA.RU. Погибли все находящиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Ответственность за крушение взяли на себя местные военные – они выпустили по самолету ракету, приняв его за вражеский объект. Системы ПВО Ирана в тот момент находились в режиме повышенной боеготовности из-за убийства генерала Касема Сулеймани во время авианалета США, пишет РИА ФАН.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему хранил молчание в первое время после трагедии с самолетом.