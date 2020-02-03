Атомные энергоблоки в стране критически изношены

Киев ведет Украину и весь мир к ядерной катастрофе. Средства на модернизацию и обслуживание энергоблоков АЭС не направляются, реакторы изнашиваются, а власти ничего не делают, чтобы избежать повторения Чернобыльской аварии. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Без атомной энергетики мы просуществовать в ближайшие 30 лет точно не сможем. Хотя мы страна, которая, наверное, наиболее пострадала в мире (от аварии на АЭС – прим. ред.), тем не менее мы очень безалаберно относимся к вопросу ядерной безопасности", – цитирует эксперта "Обозреватель".

Тынный напомнил также, что нельзя просто на бумаге продлевать срок службы атомных энергоблоков. Необходимо постепенно выводить старые из эксплуатации, пока они не рванули, и постепенно двигаться в сторону использования энергии от чистых возобновляемых источников.

"Украина не переживет второй Чернобыль", – предрек эксперт.

В субботу, 1 февраля, отключился 3-й энергоблок Ровенской АЭС, передает телеканал "360". Украинские специалисты не нашли причину сбоя и на следующий день вновь включили реактор. Это уже не первое самопроизвольное отключение техники на АЭС Незалежной за последнее время.