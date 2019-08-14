Новая катастрофа: Чернобыльский саркофаг может рухнуть в любой момент

От радиации пострадают 40 тыс. человек

В начале июля над старой конструкцией, закрывающей взорвавшийся реактор в Чернобыле, был введен в эксплуатацию новый саркофаг. Однако старая конструкция по-прежнему представляет опасность, есть версия, что она может обрушиться в любой момент.

Чтобы избежать грядущей катастрофы, нужно его демонтировать. Нестабильные сооружения будут демонтированы до 2023 года, а после планируется убрать огромное количество ядерных отходов. Эксперты британского издания The Sun полагают, что в момент, когда уберут старый саркофаг, из-за облучения могут пострадать еще 40 тыс. человек.

Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная уверяет, что никакой угрозы для населения нет. Новая конструкции не пропускает сквозь себя опасные излучения.

"Работа по разбору нестабильных конструкций старого саркофага является абсолютно плановой. Что касается конфайнмента, то его задачей является уменьшить влияние разрушенного 4-го блока на окружающую среду, и она была достигнута",

– цитирует "Обозреватель".

Несмотря на то, что дозы радиации значительно уменьшились по сравнению с предыдущим годом, радиационный фон в зоне по время работ увеличится. Однако эксперт информацию о 40 тыс. потенциальных пострадавших не подтверждает.

"Работы по монтажу, и последующие после него работы, будут осуществляться автоматизировано с помощью робототехники и специальных кранов. Непосредственно человек с молотком и зубил ом там стоять не будет, он будет управлять механизмами на расстоянии",

– рассказал руководитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Напомним, объект "Укрытие", который обычно называют "Саркофаг", был построен сразу после на Чернобыльской атомной электростанции в ноябре 1986 года. Около 90 тысяч работников возвели укрытие за 206 дней.