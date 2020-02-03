Незалежная получила от российской компании плату за услуги, которые не оказывала

Правило "качай или плати", в соответствии с которым между Россией и Украиной заключен новый контракт на транзит газа в Европу, оказалось слишком невыгодным для российской стороны. В январе 2020 г. "Газпром" прокачал через украинскую территорию 2,548 млрд кубометров газа, хотя мог бы в два раза больше.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – отрапортовал "Нафтогаз".

По договору в 2020 г. "Газпром" должен транспортировать через ГТС Незалежной 65 млрд кубометров голубого топлива. Причем этот объем разделен равными частями на ежедневные поставки. Нельзя в один день не добрать, а в другой закачать больше: в первом случае все равно придется платить за транзит как за полный объем поставки, во втором – переплачивать за дополнительное обслуживание.

В следующем году "Газпром" сможет сократить годовой транзит до 40 млрд кубов.

Ранее в Киеве объяснили, почему остались недовольны условиями контракта с Москвой.