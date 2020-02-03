Киев призвал граждан страны к партизанскому движению против "агрессора"

Власти Незалежной приготовились к войне с Россией, для чего Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы в короткий срок сделать украинский народ "сильным". Поскольку противопоставить военной мощи Москвы киевские вожди ничего не могут, они предложили за три – пять лет подготовить местное население к массовому сопротивлению. Об этом заявил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

По его словам, Украину начнут серьезно воспринимать за пределами страны, только когда она станет сильным государством. "Объективно наш военно-технический потенциал в случае прямой агрессии со стороны России не позволит долго вести боевые действия. Но это касается только армии. Однако армия – это же не весь народ. Задача программы – сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки… от трех до пяти лет", – сказал Кривонос в интервью изданию "Факты".

Для предотвращения "агрессии" со стороны России СНБО разработало "пять шагов", первым из которых является "движение сопротивления". В чем оно состоит, замсекретаря уточнять не стал, поскольку это секретная часть плана.

"Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте – селе, райцентре, городе – были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами – взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее. Территорию захватить не проблема, проблема удержать ее под контролем", – подчеркнул Кривонос.

Вторым шагом станет территориальная оборона, в задачу которой войдет в максимально сжатые сроки взять под контроль стратегически важные гособъекты и местную инфраструктуру. "На фронте должна воевать армия. А в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов", – отметил чиновник. И добавил, что СНБО уже начал реализовывать эту программу.