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В России оценили вероятность военного конфликта между Россией и Украиной

В России сделали заявление о войне с Украиной
Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com
Стремление Незалежной донельзя обострить и без того не лучшие отношения с соседней страной и бесчисленные угрозы оценили в Минобороны РФ

Генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал возможные риски и выразил надежду, что новая украинская власть трезво оценит сложившуюся ситуацию и остудит "те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету".

При этом министр обороны добавил, что даже думать не хочет о возможности прямого военного столкновения между Россией и Украиной. Шойгу отметил, что уверен в благополучном сосуществовании Киева и Москвы в будущем. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ранее в Незалежной предрекли России развал. Это даст украинской власти возможность вернуть Крым. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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