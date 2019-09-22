Стремление Незалежной донельзя обострить и без того не лучшие отношения с соседней страной и бесчисленные угрозы оценили в Минобороны РФ

Генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал возможные риски и выразил надежду, что новая украинская власть трезво оценит сложившуюся ситуацию и остудит "те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету".

При этом министр обороны добавил, что даже думать не хочет о возможности прямого военного столкновения между Россией и Украиной. Шойгу отметил, что уверен в благополучном сосуществовании Киева и Москвы в будущем. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ранее в Незалежной предрекли России развал. Это даст украинской власти возможность вернуть Крым.