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Генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал возможные риски и выразил надежду, что новая украинская власть трезво оценит сложившуюся ситуацию и остудит "те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету".
При этом министр обороны добавил, что даже думать не хочет о возможности прямого военного столкновения между Россией и Украиной. Шойгу отметил, что уверен в благополучном сосуществовании Киева и Москвы в будущем. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Ранее в Незалежной предрекли России развал. Это даст украинской власти возможность вернуть Крым.
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