Украинцев взбесила популярность российских сериалов

В Киеве уличили американского гиганта киноиндустрии компанию Netflix в потворстве российской пропаганде.

Как пишет "Страна.ua", заместителю комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву очень не понравились предлагаемые на данном ресурсе фильмы.

"Там в топах сейчас висит российский сериал "Троцкий". Чистая пропаганда большевизма!..", – заявил Потураев в ходе общественного обсуждения закона "О медиа".

Он также добавил, что государство будет блокировать иностранные СМИ с платным доступом, если они не выполнят обязательные нормы регистрации. В том числе, заблокировать могут и Netflix.

Оратору возразил нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, который напомнил, что в западных странах никто не регистрирует в местных регуляторах.

В конце февраля глава комитета Рады по информационной политике Александр Ткаченко и Потураев презентовали скандальный закон "О медиа". Он предполагает, что СМИ должны предоставлять в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Кроме того, вводится цензура на материалы о России и СССР.