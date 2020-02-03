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В Киеве обвинили американцев в пропаганде большевизма

В Киеве обвинили американцев в пропаганде большевизма
Кадр из фильма "Троцкий"
продолжениеДонбасс рублем определил свое будущее
Украинцев взбесила популярность российских сериалов

В Киеве уличили американского гиганта киноиндустрии компанию Netflix в потворстве российской пропаганде.

Как пишет "Страна.ua", заместителю комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву очень не понравились предлагаемые на данном ресурсе фильмы.

 "Там в топах сейчас висит российский сериал "Троцкий". Чистая пропаганда большевизма!..", – заявил Потураев в ходе общественного обсуждения закона "О медиа".

Он также добавил, что государство будет блокировать иностранные СМИ с платным доступом, если они не выполнят обязательные нормы регистрации. В том числе, заблокировать могут и Netflix.

Оратору возразил нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, который напомнил, что в западных странах никто не регистрирует в местных регуляторах.

В конце февраля глава комитета Рады по информационной политике Александр Ткаченко и Потураев презентовали скандальный закон "О медиа". Он предполагает, что СМИ должны предоставлять в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Кроме того, вводится цензура на материалы о России и СССР.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Интересно, а Netflix заметит, что хохлы его не смотрят?)))
Ржущий гость
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Все запретить! ВСЕ!! ВСЕМ!!! Навсегда!!!!
Закрыться от мира и ждать, ждать, когда сдохнет ненавистный враг.
Не есть, не пить, не дышать одним воздухом с ним. И наступит перемога.... ))))
Хохлы, может на Марс? Там хорошо, врагов нэма)))))
Гость
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Мощное издание "Страна.иа". Все недобитки и уроды в ней.
Гость
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Я худею с ваших варений)
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