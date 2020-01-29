Украинцам упростят получение российского паспорта
Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала 29 января, что скоро украинцам и белорусам проще будет стать российскими подданными.
Граждане двух этих стран не будут проходить собеседование на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже разработаны министерством. Казакова подчеркнула, что поправки к закону помогут сократить незаконную миграцию. Гражданство РФ белорусы, украинцы, а также жители Казахстана и Молдавии получат после приобретения вида на жительство.
Кроме того, Казакова отметила, что в минувшем году МВД выпустило около 80 нормативно-правовых актов, касающихся миграционного законодательства. Ранее она также рассказала, что в 2019 г. гражданство России получили около полумиллиона жителей Украины. В апреле прошлого года российский президент подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что в России ужесточат требования, предъявляемые претендентам на пост президента. Теперь главой государства сможет стать только тот, кто прожил в РФ не менее 25 лет, и у кого нет иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
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