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МВД РФ выделит более 144 млн рублей самопровозглашенным ЛДНР для открытия четырех новых пунктов выдачи паспортов.
"Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей", – передает URA.RU со ссылкой на документ.
Помимо этого, ведомство обязано вести контроль расходования выделенных средств и отчитать о результатах не позднее 1 февраля 2020 года.
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