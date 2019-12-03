Жителям Донбасса увеличат пункты выдачи российских паспортов

МВД РФ выделит более 144 млн рублей самопровозглашенным ЛДНР для открытия четырех новых пунктов выдачи паспортов.

"Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей", – передает URA.RU со ссылкой на документ.

Помимо этого, ведомство обязано вести контроль расходования выделенных средств и отчитать о результатах не позднее 1 февраля 2020 года.