Варшава может лишиться доходов от транзита

Польша оказалась избыточным звеном в цепи поставок российского газа в Европу. "Газпрому" вполне хватит для выполнения контрактных обязательств трубопроводов через Турцию и Украину, тем более что скоро будет запущен и "Северный поток – 2". На это указал эксперт по энергетике Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

"Видите, украинский транзит неожиданно оказался большим. Он больше того, что нужно России после пуска "Турецкого потока". Поэтому, видимо, белорусско-польский транзит и выводят из эксплуатации. Туда ему и дорога. Это направление ничего, кроме головной боли, не приносит", – пояснил Танкаев "Свободной прессе".

Срок действия транзитного договора между РФ и Польшей истекает в мае 2020 года. Переговоры по новому соглашению не ведутся. Причем в Варшаве заявляют, что не заинтересованы в продлении транзита. Однако эксперты уверены, что таким образом поляки просто набивают себе цену. После того как РФ договорилась с Украиной об использовании ее ГТС, Польша утратила статус страны-транзитера, без которой невозможно обеспечить Европу газом в полном объеме. То есть исчез повод для шантажа. Теперь Варшаве, если она захочет иметь доход с транзита, придется искать компромисс с "Газпромом".

Ранее поляки заявили, что откажутся от закупок российского газа после 2022 г. и перейдут на поставки американского СПГ.