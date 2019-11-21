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Поляки приготовились к диверсии со стороны "Газпрома"

Поляки приготовились к диверсии со стороны "Газпрома"
Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Варшава ожидает подлости от российского монополиста и уменьшения поставок топлива

Польская нефтегазовая компания PGNiG завершает постройку первой в стране установки для сушки природного газа. Таким образом она планирует справиться с диверсией со стороны "Газпрома". Об этом заявил глава компании Петр Вожняк.

"Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне впустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше до сих пор не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа – в Германии", – цитирует "Польское радио" Вожняка.

Он добавил, что эту инвестицию должны завершить в середине декабря.

Помимо этого глава PGNiG успокоил граждан Польши, что страна в связи с неопределенной ситуацией по транзиту газа через Украину полностью готова к возможным проблемам с поставками российского топлива в текущий зимний период. Вожняк сообщил, что в подземных хранилищах сейчас накоплено примерно 50 млн куб природного газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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пшекам всегда надо быть готовым ...повернуться к западу или востоку и...немного нагнуться
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