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"Блефует": отказавшуюся от российского газа Польшу поймали на лжи

"Блефует": отказавшуюся от российского газа Польшу поймали на лжи
Фото: www.globallookpress.com
Варшава утверждает, что переживет, если Украина откажет РФ в транзите

Польше нестрашен конец украинского транзита, заявили в нефтегазовой компании PGNiG. В качестве наглядного примера привели якобы реальные цифры, согласно которым у Варшавы остается лишний газ. 

Однако в России ей не поверили и даже решили раскрутить на польской земле бизнес по продаже шерстяных изделий. 

"Польша блефует. Она на перегонки с Украиной рубится за поставки газа и транзит", "Эх, в Польшу что ль переехать, начать меховые одеяла и обогреватели продавать? Мне кажется дело прибыльное будет",

сострили читатели RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

А еще они отметили, что голос Польши в газовом вопросе, мягко говоря, не так уж важен. Последнее слово – за Киевом и Москвой, которые никак не могут договориться. 

"Я пропустил тот самый знаковый момент, кто и когда спросил Польшу о ее готовности", "Ну, видите, как все хорошо и БЕЗ транзита газа через Украину. Все к этому готовы. И к чему тогда верещать?", "Уголь есть, многие особенно в горах топят углем и дровами", – заключили россияне. 

Между тем в польской компании посчитали, что используют в год всего 19 млрд куб. газа, а получают благодаря национальной добыче и импорту, в том числе через Белоруссию, 25,6 млрд, включая запасы в хранилищах. Так что причин для беспокойства у Варшавы нет, заключили в PGNiG.

Напомним, контракт на транзит газа через Украину между Россией и Незалежной истекает в конце 2019 г.

Ксения АНДРЕЕВА

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