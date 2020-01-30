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Литва заменит российские сериалы украинскими

Литва заменит российские сериалы украинскими
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Руководство телеканалов оправдало новую политику "геополитическими причинами"

Русскоязычный контент исчезнет с телеканалов Литвы. Сейчас на данную продукцию отведено 125 часов, хотя буквально в прошлом году ее было почти вдвое больше.

Место российских фильмов и телепередач займут украинские, пообещал глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс. Он отметил, что сейчас по телевизору в Литве крутят купленные ранее сериалы, лицензия на некоторые из них вот-вот закончится. 

"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинской  – да", – заявил он. 

О пертурбациях в литовском телевещании известили ряд местных СМИ. В частности, новостью поделились "Литовский курьер" и "Kauno diena". Они напомнили, что ранее данный канал выпускал  Lietuvos ryto TV и BTV  больше всего контента made in Russian. Однако в наступившем году его количество сократилось в разы. Объясняется это сменой руководства. 

Между тем в группе LNK, владеющей BTV, отметили, что канал потеряет русскоязычных зрителей. Они попросту "мигрируют" к конкурентам из России, трансляция которых ведется в Литве. На эти жертвы, подчеркнул представитель по связям с общественностью группы Гедиминас Малашкявичюс, руководство идет осознанно.  

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и обладает своей постоянной аудиторией", – объяснил пресс-секретарь.

Мимо новости не смогли пройти украинские журналисты. Так, например, ее подхватил "Обозреватель".

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А мы стали 2 раза в год ездить в Литву Мне нравится Литва
Гость
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Ну, раз им так надо - ладно, и туристов заметно поубавится. Мы с семьей (из Минска) перестали ездить в Литву в отпуск, когда начали резать русские каналы.
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