Руководство телеканалов оправдало новую политику "геополитическими причинами"

Русскоязычный контент исчезнет с телеканалов Литвы. Сейчас на данную продукцию отведено 125 часов, хотя буквально в прошлом году ее было почти вдвое больше.

Место российских фильмов и телепередач займут украинские, пообещал глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс. Он отметил, что сейчас по телевизору в Литве крутят купленные ранее сериалы, лицензия на некоторые из них вот-вот закончится.

"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинской – да", – заявил он.



О пертурбациях в литовском телевещании известили ряд местных СМИ. В частности, новостью поделились "Литовский курьер" и "Kauno diena". Они напомнили, что ранее данный канал выпускал Lietuvos ryto TV и BTV больше всего контента made in Russian. Однако в наступившем году его количество сократилось в разы. Объясняется это сменой руководства.

Между тем в группе LNK, владеющей BTV, отметили, что канал потеряет русскоязычных зрителей. Они попросту "мигрируют" к конкурентам из России, трансляция которых ведется в Литве. На эти жертвы, подчеркнул представитель по связям с общественностью группы Гедиминас Малашкявичюс, руководство идет осознанно.

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и обладает своей постоянной аудиторией", – объяснил пресс-секретарь.

Мимо новости не смогли пройти украинские журналисты. Так, например, ее подхватил "Обозреватель".