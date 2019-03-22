Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Литва добилась правды от российских "шпионов"

Фото: www.globallookpress.com
Жителей балтийской республики судят за работу якобы в угоду РФ

Заезженная тема русской разведки не обошла стороной прибалтийское государство. В Литве по подозрению в шпионаже под суд отправили двух жителей страны.

Процесс проходит за закрытыми дверями. Его участники утверждают, что обвиняемые будто бы уже сознались в содеянном. О происходящем в Шяуляйском окружном суде рассказал служитель Фемиды Витаутас Йончас.

"Подозреваемые опрошены, они свою вину по существу признали",

цитирует его ТАСС. По словам представителя суда, свидетельские показания будут выслушаны на следующем заседании, которое назначено на 5 апреля.

Подозреваемых схватили в декабре 2017 года. Они якобы сливали в Россию за деньги незасекреченные, однако и не для всеобщего обозрения сведения о военных стратегических объектах Литвы. Обвинение настаивает, что "шпионы" показали Москве служебные документы, которые она не должна была видеть. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей