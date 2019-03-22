Литва добилась правды от российских "шпионов"

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Заезженная тема русской разведки не обошла стороной прибалтийское государство. В Литве по подозрению в шпионаже под суд отправили двух жителей страны.
Процесс проходит за закрытыми дверями. Его участники утверждают, что обвиняемые будто бы уже сознались в содеянном. О происходящем в Шяуляйском окружном суде рассказал служитель Фемиды Витаутас Йончас.
"Подозреваемые опрошены, они свою вину по существу признали",
– цитирует его ТАСС. По словам представителя суда, свидетельские показания будут выслушаны на следующем заседании, которое назначено на 5 апреля.
Подозреваемых схватили в декабре 2017 года. Они якобы сливали в Россию за деньги незасекреченные, однако и не для всеобщего обозрения сведения о военных стратегических объектах Литвы. Обвинение настаивает, что "шпионы" показали Москве служебные документы, которые она не должна была видеть.
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