Хитрый ход Украины в ПАСЕ помог России
Очень плохим знаком назвал нардеп Украины Леонид Емец избрание главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого вице-спикером ассамблеи.
"Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это значит, что все остальные решения тоже будут в пользу России, и никто их сегодня полномочий не избавит", – предрек он.
Против открытого голосования выступила как раз украинская делегация. Представители Киева рассчитывали, что анонимная процедура позволит делегатам разных стран "завалить" российского кандидата – ведь никто не узнает, кто именно высказался "против", приводит "Обозреватель" пояснение нардепа.
Но тут украинцы просчитались. Тайное голосование, напротив, помогло представителю российского парламента получить необходимую поддержку коллег из Европы. Теперь Толстой в качестве вице-спикера ПАСЕ сможет влиять на список обсуждаемых на этой площадке вопросов.
"Очевидно, эти несколько месяцев, когда не была сформирована украинская делегация, нанесли серьезный удар по украинским позициям", – поделился выводами Емец.
Осенью 2019 г. Киев не стал посылать делегатов в ПАСЕ в знак протеста из-за возвращения Москве права голоса в ассамблее. В январе 2020 г. делегаты разных стран сошлись во мнении, что РФ должна иметь полные права в ПАСЕ.
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