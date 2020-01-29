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Хитрый ход Украины в ПАСЕ помог России

Хитрый ход Украины в ПАСЕ помог России
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Тайная поддержка Москвы европейцами стала явной благодаря промашке Киева

Очень плохим знаком назвал нардеп Украины Леонид Емец избрание главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого вице-спикером ассамблеи.

"Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это значит, что все остальные решения тоже будут в пользу России, и никто их сегодня полномочий не избавит", – предрек он.

Против открытого голосования выступила как раз украинская делегация. Представители Киева рассчитывали, что анонимная процедура позволит делегатам разных стран "завалить" российского кандидата – ведь никто не узнает, кто именно высказался "против", приводит "Обозреватель" пояснение нардепа.

Но тут украинцы просчитались. Тайное голосование, напротив, помогло представителю российского парламента получить необходимую поддержку коллег из Европы. Теперь Толстой в качестве вице-спикера ПАСЕ сможет влиять на список обсуждаемых на этой площадке вопросов.

"Очевидно, эти несколько месяцев, когда не была сформирована украинская делегация, нанесли серьезный удар по украинским позициям", – поделился выводами Емец.

Осенью 2019 г. Киев не стал посылать делегатов в ПАСЕ в знак протеста из-за возвращения Москве права голоса в ассамблее. В январе 2020 г. делегаты разных стран сошлись во мнении, что РФ должна иметь полные права в ПАСЕ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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ПАСЕ как и все думы в государствах созданы для того чтобы капиталисты отдыхали и находились в отпуске по поговорке сытый голодному не товарищ
и правда? что они там все делают - сидят и ходят на обеды за счет рабов европы))
Гость
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Европа напугана. Реальные конкуренты для ЕС это Китай и США. Дополнительную ссору ещё и с Россией они не потянут. Потому будут ругаться, но будут усиливать связи.
В конце концов, какую-то Украину с каким-то Крымом могут просто игнорировать.
Гость
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ну и зачем народу россии эта говорильня,участникам от россии - понятно,вояжи в европу,командировочные,впечатления,собственное ощущение значимости
лично мне фиалетово от их балабольства и надувания щек,от них ни чего не зависит в большой политике и решениях больших игроков в мире
Гость
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Хохляндия сама себе яйца отморозила...
Мизантроп VI
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"Не рой другому яму - сам в неё попадёшь!"
Но благоразумие и порядочность - это не для хохлов...
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