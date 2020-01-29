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Полномочия России в ПАСЕ сохранили благодаря делу МН17

Полномочия России в ПАСЕ сохранили благодаря делу МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Попытка оспорить право голоса делегации РФ провалилась

Россия выполняет рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). К такому выводу пришли в Мониторинговом комитете ассамблеи. В связи с этим там выступили за подтверждение полномочий российской делегации в полном объеме.

"Ассамблея отмечает, что за последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ", – приводит ТАСС выдержку из документа.

В ПАСЕ, в частности, отметили, что РФ приложила усилия для достижения прогресса в выполнении минских соглашений по урегулированию в Донбассе, участвовала в обмене пленными с Украиной, вернула на родину задержанных украинских военных моряков.

В докладе особо указано, что РФ передала "одного человека, которого разыскивали в связи со крушением рейса MH17". По мнению членов ПАСЕ, этот факт свидетельствует о выполнении Россией обещания "полностью и безоговорочно сотрудничать с Совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по делу крушения "Боинга" над Донбассом".

Таким образом, ассамблея не видит причин ограничивать полномочия российской делегации, подчеркивается в проекте резолюции. Окончательное голосование по данному вопросу состоится в среду, 29 января.

Ранее представители Литвы и Латвии заявили о необходимости лишить Россию права полноценной работы в ПАСЕ. Их поддержали депутаты из Грузии, Украины и Эстонии.  

Николай ВИКТОРОВ

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