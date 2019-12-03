Политик-хамелеон продолжает осваивать в караоке русскоязычный репертуар

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, большой любитель попеть в караоке, в свой 47-й день рождения отметился исполнением песни группы "Ленинград" и Сергея Шнурова "Москва". Видео с сегодняшнего торжества в кабаке опубликовал его однопартиец и бывший депутат Андрей Лозовой на странице в Facebook.

На кадрах Ляшко, Лозовой и другие гости именинника дружно орут произведение Шнура из альбома 2012 г. "Рыба", которая начинается со слов: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

Лозовой пост подписал "Москва сгорела – день прекрасный" и пожелал Ляшко "побольше хороших песен".

Один из пользователей в комментарии предположил, что с таким воинством, как на видео, России ничего не угрожает: "Боюсь что вы своим видом еще больше вдохновите агрессора на агрессию...))" (Орфография и пунктуация сохранены оригинала).

В Сети можно много найти роликов разных лет, в которых пан Ляшко поет и в караоке, и просто на торжествах. Так, до событий "революции гидности" в 2014 г. этот политический деятель, меняющий окраску согласно сиюминутным веяниям, публично исполнял советский патриотический репертуар. А в середине ноября текущего года его застукали танцующим с женой на концерте Любови Успенской в Киеве, что вызвало море негативных отзывов у местных ура-патриотов.

