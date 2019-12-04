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"Мы тупеем": украинцы пожаловались на отсталость из-за России

"Мы тупеем": украинцы пожаловались на отсталость из-за России
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Что-то затевают": украинцы проболтались о документе "нормандского саммита"
Деградацию населения подтверждают новые власти страны

Украина стала необразованной и отсталой страной, нация глупеет, и виновата в этом Россия. Об этом заявил киевский преподаватель.

"Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает",

– пишет преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан. Причиной этому послужило то, что царская Россия столетиями "выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки нашего народа развивать собственную науку, культуру и искусство". Такой же политики впоследствии придерживались и большевики, понимавшие, что "необразованной провинцией управлять легче".

Эксперт также огорчен тем, что после 28 лет независимости Украины власти продолжают "великое дело" Ленина-Сталина", пока страна "погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости", пишет Компан в издании "Новое время".

"Нас мало и мы, к сожалению, тупеем", – заявляет он. И подтверждением этому служит новая, по словам Компана, необразованная украинская власть. Преподаватель считает, что о фундаментальных вещах говорится мало, в то время как любое незначительное высказывание "мимолетного чиновника" горячо обсуждается. "Пока мы не изменим систему образования, с самого начала до самого конца, нам нечего и думать о лучшей жизни", – заключил Иван Компан.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что обновление украинской власти, к которой пришли тупые люди, привело к национальной катастрофе.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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заметно что россия столетиями "выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев", прямо-таки невооруженным взглядом :)
Гость
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еще один клоун решил попиариться...
дбл, блд!
вечно виноватых кругом пытаются найти
Гость
Ответить
Судя по тому, какими аргументами они оправдываются, там, действительно, дебилы даже в Киевской школе экономике.
Гость
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Чистить унитазы, собирать клубнику и подмывать чужие дупы в Европе можно и без образования. Рыночек порешал.
Гость
Ответить
Вы тупые потому что францюватые.
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