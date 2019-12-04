Проект зафиксирует достижения в Донбассе

Коммюнике, утвержденное советниками лидеров России, Германии, Украины и Франции еще в начале сентября, будет опубликовано после встречи в "нормандском формате". Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений",

– цитирует министра "Европейская правда". По его словам, документ закрепит разведение сил на трех территориях и успешный обмен пленными, а также предложит последующие этапы. Пристайко отметил, что принципиальных решений, которые изменят минские соглашения, не планируется.

"Саммит еще не начался, а итоговое коммюнике уже готово", "Что-то затевают хуторяне", "Как всегда бегут впереди паровоза, опаздывая в последний вагон!", "Что будет во время саммита, трудно вообразить. Хотя у них и Россия побеждена, и весь мир с ними, и процветающая держава Украина рулит США, и так далее",

– прокомментировали новость пользователи на сайте RT.

Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Ожидается, что основной темой станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ранее в Киеве рассекретили итоговый документ "нормандского саммита", сообщив, что проект не содержит каких-либо "суперпрорывных идей".

