Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Что-то затевают": украинцы проговорились о документе "нормандского саммита"

"Что-то затевают": украинцы проболтались о документе "нормандского саммита"
Фото: kremlin.ru
Проект зафиксирует достижения в Донбассе

Коммюнике, утвержденное советниками лидеров России, Германии, Украины и Франции еще в начале сентября, будет опубликовано после встречи в "нормандском формате". Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений",

цитирует министра "Европейская правда". По его словам, документ закрепит разведение сил на трех территориях и успешный обмен пленными, а также предложит последующие этапы. Пристайко отметил, что принципиальных решений, которые изменят минские соглашения, не планируется.

"Саммит еще не начался, а итоговое коммюнике уже готово", "Что-то затевают хуторяне", "Как всегда бегут впереди паровоза, опаздывая в последний вагон!", "Что будет во время саммита, трудно вообразить. Хотя у них и Россия побеждена, и весь мир с ними, и процветающая держава Украина рулит США, и так далее",

прокомментировали новость пользователи на сайте RT.

Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Ожидается, что основной темой станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ранее в Киеве рассекретили итоговый документ "нормандского саммита", сообщив, что проект не содержит каких-либо "суперпрорывных идей".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей