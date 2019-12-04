Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Германии призвали Украину одуматься ради транзита газа

В Германии призвали Украину одуматься ради транзита газа
Фото: www.globallookpress.com
Киеву придется заплатить разумную цену

Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении, но для этого Незалежной нужно привести свою систему газопроводов в порядок. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст.

"Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало",

цитируют немецкого депутата РИА Новости. Клаус Эрнст также добавил, что Германия может поставить под вопрос оказываемую Украине финансовую помощь из-за позиции Киева по "Северному потоку – 2". По его словам, поддержка Незалежной экстерриториальных санкций США бьет по европейской энергетической политике, передает "Свободная пресса".

Контракт на транзит между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве – только на год.

Ранее на Украине заявили, что запуск "Турецкого потока" представляет стране даже большую угрозу, чем "Северный поток – 2".

Очередная трехстороннняя встреча по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией может состояться 5 декабря.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей