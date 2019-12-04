Киеву придется заплатить разумную цену

Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении, но для этого Незалежной нужно привести свою систему газопроводов в порядок. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст.

"Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало",

– цитируют немецкого депутата РИА Новости. Клаус Эрнст также добавил, что Германия может поставить под вопрос оказываемую Украине финансовую помощь из-за позиции Киева по "Северному потоку – 2". По его словам, поддержка Незалежной экстерриториальных санкций США бьет по европейской энергетической политике, передает "Свободная пресса".

Контракт на транзит между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве – только на год.

Ранее на Украине заявили, что запуск "Турецкого потока" представляет стране даже большую угрозу, чем "Северный поток – 2".

Очередная трехстороннняя встреча по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией может состояться 5 декабря.