Киев раззявил варежку на российские богатства
Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Украина должна взыскать с России деньги за все мыслимые и немыслимые беды его страны. Киев, считает он, обязан брать пример с Варшавы. Об этом радикал написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши "Право и справедливость Ярослава Качиньского, в котором поляк потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Пана Тягнибока возмущает молчание на сей счет киевских властей. По его мнению, Незалежной нужно выступить с таким же заявлением.
"Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев", – написал националист, не уточнив, что это были за три голодомора и какая такая оккупация.
Также он полагает, что у украинцев "украли сохранения" в Сбербанке. Ну и вишенка на торте, Украине якобы принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР, убежден пан Тягнибок.
Радикал надеется, что когда-нибудь Москва выплатит Киеву всю компенсацию, в том числе за Крым и Донбасс. Он намерен ждать этого, как и Качиньский, сколько понадобится. Так и просится написать, хоть до морковкина заговенья.
"Украинцы возьмут свое. Пусть и не сейчас, не с этой властью", – резюмирует политик.
При этом пан Тягнибок забыл упомянуть, что Россия после распада Советского Союза взяла на
себя долговые обязательства всех входящих в него республик, в том числе и
Украины. Предпоследний внешний долг СССР Москва погасила в 2017 г. Непогашенной осталась лишь задолженность перед Южной Кореей, которая составляет $594,3 млн, срок ее выплаты – до конца 2025 года.
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