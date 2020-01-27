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Киев раззявил варежку на российские богатства

Киев раззявил варежку на российские богатства
Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские журналисты довели до истерики украинца
Украинские нацики пошли тропой польских собратьев и потребовали от Москвы компенсаций "за оккупацию"

Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Украина должна взыскать с России деньги за все мыслимые и немыслимые беды его страны. Киев, считает он, обязан брать пример с Варшавы. Об этом радикал написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши "Право и справедливость Ярослава Качиньского, в котором поляк потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Пана Тягнибока возмущает молчание на сей счет киевских властей. По его мнению, Незалежной нужно выступить с таким же заявлением.

"Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев", – написал националист, не уточнив, что это были за три голодомора и какая такая оккупация.

Также он полагает, что у украинцев "украли сохранения" в Сбербанке. Ну и вишенка на торте, Украине якобы принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР, убежден пан Тягнибок.

Радикал надеется, что когда-нибудь Москва выплатит Киеву всю компенсацию, в том числе за Крым и Донбасс. Он намерен ждать этого, как и Качиньский, сколько понадобится. Так и просится написать, хоть до морковкина заговенья.

"Украинцы возьмут свое. Пусть и не сейчас, не с этой властью", – резюмирует политик.

При этом пан Тягнибок забыл упомянуть, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, в том числе и Украины. Предпоследний внешний долг СССР Москва погасила в 2017 г. Непогашенной осталась лишь задолженность перед Южной Кореей, которая составляет $594,3 млн, срок ее выплаты – до конца 2025 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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То тогда зачем мелочиться - встречный иск за незаконное использование территорий, которые Украина получила от России а потом и СССР с 1649 года. Что у вас своего, скакуны? Всё что есть, вы получили во временное пользование. Всё, лизинг окончился - пора отдавать назад.
Гость
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Раскаталы бандеровцы губы?
Гость
Ответить
Не дождутся. Никогда. Нужно выставить счета Украине, за территории, которыми она приросла, благодаря советской власти. Алмазный фонд им покажется каплей в море.
М
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становись раком,свиноферма,будет и компенсация и удовольствие,все как вы любите
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