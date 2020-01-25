Варшава хочет получить компенсацию за ущерб в годы Великой Отечественной войны

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна платить его стране денежную компенсацию за ущерб в годы Великой Отечественной войны. Однако россияне разгневались из-за подобного требования.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить", – отметил Качиньский в разговоре с журналистами издания Bild.

Он добавил, что его поколение не доживет до того момента, когда Москва "примет свою ответственность", но, по его мнению, этот вопрос не имеет срока давности.

Читатели РИА Новостей возмутились претензиями политика.

"Да за одни только концлагеря, которые содержала на своей территории, Польшу можно приравнять к фашистской Германии. После чего Европа и не только засыпят её исками о компенсации!!!", "А не пора ли отозвать посла и пересмотреть все программы сотрудничества?", "Они до сих пор не могут простить нам нашу Победу", "Кто бы сомневался, что альтернативная история от Польши призвана поддержать сбор средств в бюджет. Полагаю, что Россия уже приготовила дырку от бублика для Польши", "Поленья нам обязаны своим существованием, на секунду напомню", "Ой,зря её освободили так рано. Нужно было не спеша,сохраняя жизнь наших солдат", – отметили интернет-пользователи.

О том, что польские политики позорят свою страну, сказал и российский сенатор Сергей Цеков.

Ранее в Варшаве уже говорили о том, что Берлин должен платить репарации. Германия же заявила, что поводов для новых выплат нет. Москва же также отмечала, что прав на денежные средства у поляков нет. Польша после ВОВ получала несколько лет компенсацию из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.