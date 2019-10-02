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Украину отказались принять в клуб восточноевропейских стран

Украину не взяли в Трехморье
Фото: www.globallookpress.com
Варшава оставила Киев без поддержки

Украина не может стать членом Трехморья. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, Киев хотел бы войти в этот клуб восточноевропейских стран, но сейчас для этого нет оснований.

"Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент Зеленский спрашивал, можно ли Украине присоединиться к Инициативе трех морей. На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС", – передает RT мнение Чапутовича.

"Инициатива трех морей", или Трехморье – это выработанный в 2016 г. переговорный формат восточных стран Европейского союза. Клуб объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию.

Николай ВИКТОРОВ
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