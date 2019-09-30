Запад отвернулся от Украины в пользу России

Россия усилила свое влияние во всем мире

Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. Об этом заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в эфире YouTube-канала "UkrLife".

"Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России", – сказал Перепелица. По его мнению, Россия "заполнила вакуум", который возник из-за стремительной потери Соединенными Штатами своих позиций во всем мире, включая постсоветское пространство.

Кроме того, украинский эксперт возмутился политикой европейских лидеров, напомнив, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией. "Запад абсолютно, на 180 градусов, поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России", – добавил Перепелица.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик назвал визит украинского президента Владимира Зеленского в США неудачным. Кроме того, он отметил провальные переговоры с Дональдом Трампом и выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Украинским дипломатам "остается жаловаться на снижение роли США и усиление влияния в мире РФ", – передает комментарий Соловейчика "РИА ФАН". По мнению аналитика, Перепелица отражает не только свое личное мнение, но и генерирует настроения, витающие в украинской элите.