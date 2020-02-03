Киев пугает Москву новыми судебными исками

Украина задумалась о подаче еще нескольких исков против России в международные инстанции. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

"Мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков", – сказал "Главкому" украинский министр.

Он не уточнил предмет возможных исков, поскольку хочет, чтобы это стало "сюрпризом" для России: "Ведь с той стороны тоже за нами следят". Документы находятся на этапе сбора доказательств и обоснований, заметил пан Малюська. По его словам, Киев пытается получить юридическую поддержку из-за рубежа.

"Юридический спор в суде – это всегда вопрос вероятности. Она может быть больше или меньше, но речь никогда не идет о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высоки, чтобы попробовать", – подчеркнул пан Малюська.

Также министр добавил, что в настоящее время его ведомство ведет пять исков против России. Они находятся на этапе, когда суд изучает вопрос своей компетенции, может ли он рассматривать подобные дела. Рассмотрение исков в международных судах может занимать несколько лет и повлиять на этот процесс невозможно, уточнил глава Минюста.

Как напоминает издание URA.RU, в начале января украинский "Нафтогаз" сообщал о планах подать обновленные иски к РФ, касательно активов в Крыму. Исполнительный директор компании Юрий Витренко тогда заявил, что общая сумма требований с процентами составит свыше $7 млрд.

