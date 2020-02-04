Руководство украинской компании рассчитывает на премию в несколько миллионов

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз Украины" получат 29 миллионов долларов в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом". Это подтвердил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", – пояснил он в интервью Liga.net, передает ТАСС.

Витренко не уточнил, кому именно и сколько достанется. Но, например, известно, что в 2018 г. руководство "Нафтогаза" расписало себе на премии 20,7 млн долларов, что составляло 1% от выигрышей в арбитражных судах за 2017 год. Тогда Витренко получил $6 млн, глава правления компании Андрей Коболев – $7,9 млн, сообщает LB.ua. Остаток суммы был разделен между другими 39 сотрудниками.

Сейчас руководство "Нафтогаза" рассчитывает получить поощрение за $2,9 млрд, которые удалось взыскать с "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж в 2018 г. и которые российская компания выплатила перед подписанием нового транзитного соглашения с Украиной в декабре 2019 года.

Но пока премии не выписали. Правительство Незалежной попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплаты, пока в кабмине не изучат все документы. Власти не уверены, что подобные премии руководителям государственной компании законны.

Накануне стало известно, какие потери несет "Газпром" в результате соглашения, заключенного с Украиной по принципу "качай или плати".