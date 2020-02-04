Киеву дали совет, как вести себя с Москвой

Россия – мощный военный и экономический игрок на мировой арене, поэтому с ней нужно налаживать диалог, а не пытаться изолировать. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, – это не было хорошей тактикой. Главным образом, потому что не давало хороших результатов", – пояснил посол в интервью украинскому "Общественному ТВ".

Вместе с тем, как только президент Франции Эммануэль Макрон сделал шаг навстречу президенту РФ Владимиру Путину, сразу удалось добиться прогресса по "минским соглашениям", собрался "нормандский саммит". Это доказывает, что Париж выбрал правильную тактику – укрепления доверия и выстраивания диалога:

"Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", – подчеркнул дипломат.

На днях бывший президент Франции Николя Саркози призвал Европу к новому союзу с Россией.