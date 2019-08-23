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Во Франции раскритиковали выступающий против возвращения России в G7 Евросоюз

Во Франции осадили выступающий против возвращения России в G7 Евросоюз
Фото: www.globallookpress.com
Сложившаяся ситуация напоминает театр

Страны, которые выступают против возвращения России в G7, создают "абсурдную пародию" на холодную войну. Так считает глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.

"Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", – заметила политик на своей странице в Twitter.

Она добавила, что идеология, направленная против России, - это пережиток прошлого. Это, в свою очередь, по мнению Ле Пен, вредит Европе, а не играет ей на руку.

Ранее Дональд Трамп, президент США, согласился с предложением главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию стоит пригласить на саммит "Большой семерки", который пройдет в США в 2020-м. Вероятно, глава Белого дома поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Впрочем, например, Великобритания в лице премьер-министра Бориса Джонсона уже выступила с заявлением о том, что не поддерживает данную инициативу.

Президент России Владимир Путин отмечал, что организации G8 не существует, а, значит, и говорить о возвращении не зачем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разговоры о предложении восстановить Россию в G7 несерьезными и не имеющими никакого отношения к настоящей дипломатии. 

Полина ИВАНОВА
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