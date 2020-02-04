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Россия наполнила бюджет Украины газовыми деньгами

Россия наполнила бюджет Украины газовыми деньгами
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы взбеленились от слов о гражданской войне в Донбассе
Киев отчитался об очередной победе над Москвой

"Газпром" в январе выплатил "Нафтогазу" $578,4 млн платежей за транзит российского газа. Об этом на своей странице в Facebook отрапортовал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Он пояснил, что $239,5 млн получены за транспортировку в декабре, $175,1 млн – предоплата за январь, а $163,8 млн – предоплата за февраль.

"Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 г., то это почти 33% (треть всех доходов госбюджета!)", – радостно возвестил пан Витренко.

По его словам, если бы Киев не смог добиться подписания нового транзитного контракта на своих условиях, то поставки принесли бы Незалежной на %338,9 млн меньше. Украинец сообщил, что Россия предлагала продлить на год действующий договор, в этом случае в январе пришлось бы довольствоваться платежами за декабрь.

Фактические поставки составили всего 46% от забронированных мощностей, указал топ-менеджер "Нафтогаза". По условиям старого контракта, "Газпром" заплатил бы лишь за них, но новое соглашение де-факто обязало российского монополиста платить по двойному тарифу.

Одновременно с этим Витренко признал, что в дальнейшем платежи "Газпрома" сократятся до предоплаты за один месяц. Отсюда следует, подчеркнул он, что Украине гужно подумать и над другими доходами.

"К сожалению, до сих пор хватает желающих "делить" уже приобретенное и паразитировать на том, что делают другие. Но если мы действительно ставим перед собой задачу двигаться вперед и развивать потенциал государства, то единственный путь – это нам всем больше думать и работать над тем как создавать дополнительный продукт", – резюмировал пан Витренко.

Показательно, что свой пост он сопроводил фотографией, на которой изображены два жирафа – один сидит на шее у другого. Осталось понять, это он имел в виду: Украину с Россией или "Нафтогаз" и всю украинскую экономику вместе с народом.

Ранее тот же пан Витренко рассказал, сколько менеджеры компании получат в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ничего удивительного, в Газпроме видимо нет больше тех кто думает о компании, а не о своем окладе.
Украине оплатили три миллиарда, опять платят, поток 2 тоже провалили, а сейчас новые санкции будут против тех кто будет покупать газ в Европе.
И этот проект останется гнить в море.
А ведь был месяц на завершение проекта с момента введения санкций, строители иностранные ушли, а свой кораблик в Нодки и три месяца ему надо идти до стройки.
Просто класс.
В России дело доходит до логического конца если за дело берется лично В.В.Путин, может ему заняться Газпромом, что бы он наполнял казну.
Гость
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Газпром спешил с контрактом, как голый е. Или ГАЗПРОМ Украинский агент в России. Там хохлов, как грязи.
Гость
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Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
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