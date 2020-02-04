Россия наполнила бюджет Украины газовыми деньгами
"Газпром" в январе выплатил "Нафтогазу" $578,4 млн платежей за транзит российского газа. Об этом на своей странице в Facebook отрапортовал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Он пояснил, что $239,5 млн получены за транспортировку в декабре, $175,1 млн – предоплата за январь, а $163,8 млн – предоплата за февраль.
"Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 г., то это почти 33% (треть всех доходов госбюджета!)", – радостно возвестил пан Витренко.
По его словам, если бы Киев не смог добиться подписания нового транзитного контракта на своих условиях, то поставки принесли бы Незалежной на %338,9 млн меньше. Украинец сообщил, что Россия предлагала продлить на год действующий договор, в этом случае в январе пришлось бы довольствоваться платежами за декабрь.
Фактические поставки составили всего 46% от забронированных мощностей, указал топ-менеджер "Нафтогаза". По условиям старого контракта, "Газпром" заплатил бы лишь за них, но новое соглашение де-факто обязало российского монополиста платить по двойному тарифу.
Одновременно с этим Витренко признал, что в дальнейшем платежи "Газпрома" сократятся до предоплаты за один месяц. Отсюда следует, подчеркнул он, что Украине гужно подумать и над другими доходами.
"К сожалению, до сих пор хватает желающих "делить" уже приобретенное и паразитировать на том, что делают другие. Но если мы действительно ставим перед собой задачу двигаться вперед и развивать потенциал государства, то единственный путь – это нам всем больше думать и работать над тем как создавать дополнительный продукт", – резюмировал пан Витренко.
Показательно, что свой пост он сопроводил фотографией, на которой изображены два жирафа – один сидит на шее у другого. Осталось понять, это он имел в виду: Украину с Россией или "Нафтогаз" и всю украинскую экономику вместе с народом.
Ранее тот же пан Витренко рассказал, сколько менеджеры компании получат
в качестве вознаграждения за победу над
"Газпромом".
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