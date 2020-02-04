Украинцы взбеленились от слов о гражданской войне в Донбассе
Перепалка на идеологическом уровне произошла в эфире телеканала НАШ между экс-депутатом Верховной рады Еленой Бондаренко и политологом Владимиром Фесенко из-за слов о гражданской войне в Донбассе. Видеокадры ярого спора оппонентов выложены на Youtube.
Сначала бывший представитель "Партии регионов", уроженка шахтерской Макеевки, заметила, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что Украина восстановит контроль над госграницей по всему периметру вооруженного конфликта лишь после проведения местных выборов. Бондаренко подчеркнула важность данного положения, так как это позволит жителям Донбасса избрать популярных в ДНР и ЛНР кандидатов, а не тех, которые будут угодны Киеву.
По ее мнению, постмайданное руководство страны сражается только за то, чтобы удержать власть в своих руках.
"Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?" – заявила она.
На это Фесенко возразил, что в Минских документах речь идет именно о местных, а не о парламентских выборах.
"Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. <…> На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения", – парировала экс-депутат, которую часто в Незалежной обвиняют в пророссийской позиции.
Бондаренко считает, что сегодня Киев не может обеспечить безопасность и порядок не только в Донбассе, но и по всей Украине. По ее словам, глава МВД Арсен Аваков ежедневно пугает людей "зачистками" на юго-востоке страны.
"Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?" – обратилась Бондаренко к политологу.
Тут Фесенко обвинил ее в том, что она защищает сторону, которая "воюет с Украиной", а значит выступает за Кремль. Тогда Бондаренко и сказала, что в Донбассе идет гражданское противостояние, а не борьба с неким иностранным агрессором. И в качестве доказательства привела простой пример.
"Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжете!" – констатировала она.
Накануне с помощью цифр и фактов российский журналист Дмитрий Родионов попытался объяснить, почему Донбасс меньше всего сейчас себя видит в составе Украины.
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