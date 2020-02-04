Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцы взбеленились от слов о гражданской войне в Донбассе

Украинцы взбеленились от слов о гражданской войне в Донбассе
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На местном ТВ разгорелся скандал из-за возможных выборов в мятежном регионе

Перепалка на идеологическом уровне произошла в эфире телеканала НАШ между экс-депутатом Верховной рады Еленой Бондаренко и политологом Владимиром Фесенко из-за слов о гражданской войне в Донбассе. Видеокадры ярого спора оппонентов выложены на Youtube.

Сначала бывший представитель "Партии регионов", уроженка шахтерской Макеевки, заметила, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что Украина восстановит контроль над госграницей по всему периметру вооруженного конфликта лишь после проведения местных выборов. Бондаренко подчеркнула важность данного положения, так как это позволит жителям Донбасса избрать популярных в ДНР и ЛНР кандидатов, а не тех, которые будут угодны Киеву.

По ее мнению, постмайданное руководство страны сражается только за то, чтобы удержать власть в своих руках.

"Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?" – заявила она.

На это Фесенко возразил, что в Минских документах речь идет именно о местных, а не о парламентских выборах.

"Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. <…> На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения", – парировала экс-депутат, которую часто в Незалежной обвиняют в пророссийской позиции.

Бондаренко считает, что сегодня Киев не может обеспечить безопасность и порядок не только в Донбассе, но и по всей Украине. По ее словам, глава МВД Арсен Аваков ежедневно пугает людей "зачистками" на юго-востоке страны.

"Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?" – обратилась Бондаренко к политологу.

Тут Фесенко обвинил ее в том, что она защищает сторону, которая "воюет с Украиной", а значит выступает за Кремль. Тогда Бондаренко и сказала, что в Донбассе идет гражданское противостояние, а не борьба с неким иностранным агрессором. И в качестве доказательства привела простой пример.

"Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжете!" – констатировала она.

Накануне с помощью цифр и фактов российский журналист Дмитрий Родионов попытался объяснить, почему Донбасс меньше всего сейчас себя видит в составе Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей