Киеву четко дали понять, что он сам виноват в разбазаривании территорий

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Крым навсегда потерян для Незалежной, а у Россия забрать его нет возможностей. Об этом американец обмолвился в ходе одной из закрытых встреч, когда посещал Украину 31 января, пишет издание "НВ"



"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", – цитирует один из участников встречи реплику Помпео.

Отмечается, что когда высокого американского гостя попросили, чтобы Белый дом держал тему вернувшегося в состав РФ полуострова в поле зрения своей дипломатии и помог организовать какую-то крымскую конференцию в Вашингтоне, то по выражению лица Помпео можно было понять, что у США совсем иные приоритеты.

Ранее во вторник, 4 февраля, также совершивший краткий вояж в Незалежную президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не признает аннексию Крыма".

"Мы заботимся о территориальной целостности, политическом единстве и стабильности Украины и передаем эту чувствительность нашим российским коллегам", – сказал турецким журналистам Эрдоган.

При этом он добавил, что не собирается конфликтовать с Москвой, поскольку у Республики есть много стратегических проектов с Россией.