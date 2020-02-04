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США объявили Крым потерянным для Украины навсегда

США объявили Крым потерянным для Украины навсегда
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киеву четко дали понять, что он сам виноват в разбазаривании территорий

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Крым навсегда потерян для Незалежной, а у Россия забрать его нет возможностей. Об этом американец обмолвился в ходе одной из закрытых встреч, когда посещал Украину 31 января, пишет издание "НВ"

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", – цитирует один из участников встречи реплику Помпео.

Отмечается, что когда высокого американского гостя попросили, чтобы Белый дом держал тему вернувшегося в состав РФ полуострова в поле зрения своей дипломатии и помог организовать какую-то крымскую конференцию в Вашингтоне, то по выражению лица Помпео можно было понять, что у США совсем иные приоритеты.

Ранее во вторник, 4 февраля, также совершивший краткий вояж в Незалежную президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не признает аннексию Крыма".

"Мы заботимся о территориальной целостности, политическом единстве и стабильности Украины и передаем эту чувствительность нашим российским коллегам", – сказал турецким журналистам Эрдоган.

При этом он добавил, что не собирается конфликтовать с Москвой, поскольку у Республики есть много стратегических проектов с Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Плюшкин
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Гость
У истории нет понятия "навсегда". СССР был навсегда, и где он? Где ГДР? Где Варшавский договор?
Правильно - нет стран "навсегда". Только вот Украина распадётся гораздо раньше, и вопрос Крыма отпадёт сам собой.
Гость
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У истории нет понятия "навсегда". СССР был навсегда, и где он? Где ГДР? Где Варшавский договор?
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