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Эрдоган захотел вернуть Крым Украине

Эрдоган захотел вернуть Крым Украине
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Турецкий лидер подлизался к Зеленскому перед переговорами

Россия незаконно захватила Крым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, оправляясь с визитом на Украину.

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма", – подчеркнул он. И отметил, что намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским "положение крымских татар", оказавшихся на полуострове под властью России, передает РИА "Новости".

Это уже не первый раз, когда турецкий лидер демонстрирует антироссийские взгляды. Такое поведение вызывает резкое неприятие пользователей Сети. Некоторые предлагают Москве прекратить отмалчиваться и ввести санкции против Анкары, другие подсчитывают, сколько уже таких "турецких ножей в спину" получила Россия.

Впрочем, большинство понимает, что подобными заявлениями Эрдоган пытается лишь расположить к себе руководство Украины, на политическую карту мира это никак не влияет.

"От таких "новостей" Путин традиционно в панике, Кремль – в истерике, в Киеве – очередная перемога", – приводит "Царьград" шутливый комментарий журналистки Юлии Витязевой.

Высказывание Эрдоган прозвучало на фоне обострения ситуации в Сирии. Накануне там погибли турецкие военнослужащие. Власти Турции обвинили в этом правительственные силы Сирии, которые поддерживает Россия. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Напомните ему про Кипр
М
Ответить
ну кремлю есть чем ответить туркам,что там с территориями на кипре захваченными турками или геноцидом армян?
то что свиней погладили так в крови свиней много турецкой крови,кстати и польской,еврейской,венгроавстрийской,немецкой,татаромонгольской и тд,словом свиньи и турки в чем то братья
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